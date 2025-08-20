İstanbul Ticaret Odası (İTO) Mali Müşavirlik Komitesi Meclis Üyesi Numan Sağ, Uluslararası Taşıt Tanıma Sistemi’ne (UTTS) kayıtlı araç sahiplerini akaryakıt fişleri konusunda uyarda bulundu.

Sağ, UTTS tanımlı araçların akaryakıt istasyonlarından yaptıkları yakıt harcamalarına dair fişlerde UTTS mührü olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Yakıt fişlerinde UTTS mührü olması lazım. Yoksa mühürsüz fiş geçersiz kabul ediliyor. Gider olarak yazılamıyor” ifadelerini kullandı.

Konuya yönelik açıklamalarda bulunan Numan Sağ, UTTS sistemine geçiş yapan firmaların ödediği tutarın yaklaşık 43 milyar TL olduğunu belirtirken, ilk andan itibaren tartışmalara yol açan sistemin vergi mükelleflerini mağdur etmeye devam ettiğini belirtti.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre, Türkiye genelinde akaryakıt alımını denetlemek ve kayıt altına almak için geliştirilen dijital izleme altyapısının şirketlerin aktiflerinde kayıtlı araçları içerdiğini, fakat sistemin birtakım zorlukları olduğunu söyleyen Sağ, akaryakıt istasyonlarında tüm yakıt pompalarının halen daha UTTS’ye uyumlu olmadığını belirtti.

Pompaların yetersiz olması sebebiyle istasyonlarda yoğunluk olduğunu belirten Sağ, yanı sıra gerek istasyon görevlilerinin bilgilendirmemesi, gerek de UTTS’li araç sürücülerinin yeterli bilgiye sahip olmaması sebebiyle, araçların UTTS kapsamında olmayan pompalardan da yakıt alabildiğini belirtti.

VERGİ MÜKELLEFLERİ MAĞDUR OLUYOR

Şimdiye kadar UTTS kayıtlı araçların yakıt alımları gider olurken, artık vergi dairelerinin yakıt fişlerinde UTTS mührünü de görmek istediğini belirten Sağ, “UTTS’li aracın sürücüsü yakıtını alıyor, muhasebeleştirmek istiyor. Ancak bu fişler üzerinde eğer UTTS mührü yoksa bu fişler geçersiz sayılıyor.

Vergi daireleri artık mühürsüz fişleri, araç da UTTS cihazı olmasına rağmen kabul etmiyor. Kanunen kabul edilmeyen gider olarak sayılıyor. Zaten şirketlerin yakıt harcamalarının yüzde 70’i gider olarak yazılıyorken, şimdi de bu kargaşadan dolayı sıkıntılar oluyor. Vergi mükellefleri mağduriyetler yaşıyor. Bu nedenle araç kullanıcıları muhakkak UTTS’ye uyumlu pompalardan yakıt alıp fişlerinde mühür olup olmadığına dikkat etsin” ifadelerini kullandı.

SİSTEM NE ZAMAN BAŞLADI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin biçimde mücadele için akaryakıt alımı esnasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan UTTS, Haziran 2025 itibarıyla hizmete alınmıştı.