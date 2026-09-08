Yakıt uyarısı yanan otomobiller, toplam depo kapasitelerinin ortalama yüzde 10 ila 15'ini yedek hacim olarak kullanarak araç modeline ve sürüş koşullarına bağlı olarak 46 ila 100 kilometre arasında ek menzil sunuyor. Bu durum, deposu boşalan sürücülerin tamamen yolda kalmadan önce en yakın akaryakıt istasyonuna ulaşması için sınırlı bir mesafe marjı sağlıyor.

YAKIT UYARISI YANDIĞINDA DEPODA NE KADAR YAKIT KALIR?

Otomobil üreticileri, yakıt göstergesi ikaz verdiğinde depoda toplam hacmin yüzde 10 ila 15'ine denk gelen bir miktarı yedek olarak saklıyor. Sürücülerin bu ikazın ardından kat edebileceği mesafe; kullanılan vites, sürüş hızı ve aracın bulunduğu yol koşullarına göre değişiklik gösteriyor.

SÜRÜŞ KOŞULLARI YEDEK MENZİLİ NASIL ETKİLER?

Şehir içi dur-kalk trafikte yapılan sürüşler yakıt tüketimini artırarak kalan menzili hızla düşürüyor. Otoyolda saatte 60 km sabit hızla seyretmek, ani ivmelenmeler yapmaya veya saatte 140 km hızla gitmeye kıyasla depodaki son yakıtın daha uzun mesafe kat etmesini sağlıyor.

HANGİ ARAÇ YEDEK DEPOYLA KAÇ KİLOMETRE GİDER?

Yapılan ölçümlere göre otomobil modellerinin yakıt ikazı sonrası kat edebileceği ortalama menziller şu şekilde sıralanıyor:

VW Amarok: 100 km

Nissan Frontier: 75 km

Ford Ranger: 70 km

Peugeot 208: 70 km

VW Taos: 70 km

Renault Kangoo II: 60 km

Toyota Hilux: 56 km

FIAT Cronos: 50 km

Toyota Etios: 50 km

Chevrolet Tracker: 46 km