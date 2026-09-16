ABD'de bir mahkeme, Letonya merkezli 31 yıllık hava yolu şirketi airBaltic'in iflas koruması talebini kabul etti.

Letonya Başbakanı Andris Kulbergs, şirketin ABD İflas Kanunu'nun Chapter 11 maddesi kapsamında borçlarını yeniden yapılandırma başvurusunun mahkeme tarafından onaylandığını duyurdu.

Kulbergs, "Bu, airBaltic'in derhal finansmana erişebilmesi, yeniden yapılandırma sürecini başlatabilmesi ve alacaklılara karşı yükümlüklerini gözden geçirebilmesi anlamına geliyor. Çalışmalar devam ediyor" dedi.

YAKIT KRİZİ HAVA YOLLARINI VURDU

Letonya hükümetinin çoğunluk payına sahip olduğu airBaltic, İran ile yaşanan savaşın ardından artan maliyet baskısı nedeniyle pazartesi günü gönüllü olarak Chapter 11 koruması talep etmişti.

ABD'nin İran ile giriştği savaş, jet yakıtı fiyatlarını iki katına çıkararak hava yolu sektöründe Kovid-19'dan bu yana en büyük krizi tetikledi. Yatırımcılar ve sektör yöneticileri, zayıf bilançolara sahip daha fazla hava yolu şirketinin iflas tehlikesiyle karşı karşıya olabileceği uyarısında bulunuyor.

airBaltic, bazı kreditörlerden 350 milyon avro (404,1 milyon dolar) tutarında finansman taahhüdü aldığını, ancak bu fonların mahkeme onayına bağlı olduğunu açıkladı.

Şirketin önümüzdeki aylarda tahvil sahipleri, uçak kiralama şirketleri ve diğer alacaklılarla müzakereler yürütmesi bekleniyor. airBaltic'in Chapter 11 sürecinden çıkması için resmi bir yeniden yapılandırma planı hazırlaması ve mahkeme onayı alması gerekecek.

Şirket, sürecin yaklaşık Haziran 2027'ye kadar sürmesini öngörüyor. airBaltic'in uzun vadeli iş planı, daha küçük bir filo ve daha düşük işletme maliyetleri üzerine kurulu.