Yaklaşan tatil dönemiyle birlikte 19 milyondan fazla aracın yollara çıkması beklenirken, yakıt fiyatlarındaki artış sürücüleri ekonomik sürüş tekniklerine yöneltti.

Veriler, son üç ayda "yakıt tasarrufu" aramalarının %129 arttığını gösteriyor; bu da sürücülerin seyahatten vazgeçmek yerine bütçelerini optimize etmeye çalıştığını kanıtlıyor.

VERİMLİLİĞİN ANAHTARI: SAATTE 60 MİL

Otomotiv uzmanlarına göre, araç motorlarının yakıtı en yüksek verimle harekete dönüştürdüğü ideal hız saatte 60 mil (96 km/s).

Yol açıldığında hızı saatte 70 mile (112 km/s) çıkarmak, aerodinamik sürtünmeyi artırarak motorun havayı yarmak için çok daha fazla enerji harcamasına neden oluyor.

İklim Değişikliği Komitesi verileri, bu 16 km/s’lik farkın yakıt tüketimini %15 artırdığını ortaya koyuyor.

ZAMAN KAYBI AZ, KAZANÇ BÜYÜK

Uzun yolculuklarda saatte 60 mil hızı korumak, varış süresine her 32 kilometrede yalnızca iki dakika eklerken, yakıt deposunda ciddi bir maliyet avantajı yaratıyor.

Uzmanlar, bu istikrarlı tempoyu korumak için uygun yollarda hız sabitleyici (cruise control) kullanılmasını öneriyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİM

Küresel enerji maliyetlerindeki dalgalanma sadece sürüş alışkanlıklarını değil, piyasayı da değiştiriyor.

Yakıt giderlerini minimize etmek isteyenlerin ikinci el elektrikli araçlara olan talebi yıllık %177 artış göstererek, ulaşımda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.