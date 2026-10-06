Trump, Nebraska'da düzenlediği mitingde, maliyetleri düşürmek için "eşi benzeri görülmemiş" bir adım daha attığını duyurdu.

Tarım araçları, inşaat ekipmanları ve diğer kara yolu dışında kullanılan araçlarda "kırmızı boyalı dizel" olarak bilinen yakıtın kullanıldığını belirten Trump, bu yakıtın normal dizelle tamamen aynı olduğunu ancak kara yolu dışında kullanılan araçlar ve büyük kamyonlar için vergisiz olarak satıldığını söyledi.

Trump, kara yolu dışında kullanım şartını kaldıracak ve "herkesin her türlü amaçla" vergisiz olarak kırmızı dizel satın almasına izin verecek başkanlık kararnamesini imzalayacağını ifade etti.

Beyaz Saray'dan paylaşılan bilgi notuna göre Trump, kırmızı dizelin kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve buna uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini erteleyen kararı imzaladı.

Kararla, ABD Hazine Bakanlığına, kırmızı dizelin kara yolunda kullanımına uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar faiz veya ceza olmaksızın erteleme talimatı verildi. Kararda ayrıca, ertelenen vergilerin ödenmesi yükümlülüğünün ortadan kaldırılmasına yönelik seçeneklerin araştırılması öngörüldü.

ABD Ulaştırma Bakanlığına bu yakıta erişim konusunda eyaletler, sektör temsilcileri ve işçi kuruluşlarıyla koordinasyon sağlama görevi verilirken, ABD Tarım Bakanlığından da talebin yüksek olduğu bölgelerde çiftçilerin kırmızı boyalı dizele erişimini güvence altına alması ve eyaletleri benzer adımlar atmaya teşvik etmesi istendi.

Söz konusu adımla Amerikalı çiftçilerin, kamyon şoförlerinin ve çalışanların yakıt maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği, örneğin kamyon şoförlerinin her yakıt dolumunda 100 doların üzerinde tasarruf sağlayabileceği kaydedildi.

Federal dizel vergisinin galon başına 24,4 sent olduğu, 250 galonluk bir dolum için bunun yaklaşık 60 dolara karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletlerin de federal uygulamaya paralel adım atması halinde bir dolumda sağlanacak tasarrufun 100 doları aşmasının beklendiği belirtildi.

Ülkede dizel yakıt, kullanım amacına göre vergilendiriliyor.

Kara yollarında kullanılan dizel, eyalet ve federal tüketim vergilerine tabi olurken, tarım ve inşaat gibi kara yolu dışı amaçlarla kullanılan dizele vergi uygulanmıyor.

Kara yolu dışında kullanılan bu dizel, kolluk kuvvetlerinin yakıtın kara yolunda kullanımını tespit ederek buna ilişkin cezaları ve geriye dönük vergileri uygulayabilmesi amacıyla kırmızı renge boyanıyor.