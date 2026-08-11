Arjantin'den ABD'ye ithal edilen yaklaşık 13 bin 280 kilogram çiğ sığır eti, gerekli ithalat yeniden denetiminden geçirilmeden ülkeye sokulduğu için geri çağrıldı.

Corte Argentino USA LLC tarafından yapılan geri çağırma, yaklaşık 13 bin 280 kilogram çiğ sığır etini kapsıyor. Ürünlerin 15-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında üretildiği, son kullanma veya dondurma tarihlerinin ise 15-20 Eylül 2026 olduğu belirtildi.

Geri çağrılan ürünlerin tamamında Arjantin kuruluş numarası EST. N° OF. 2025 ve sevkiyat işareti 26644-AA bulunuyor. Ürünlerin Florida ve Teksas'taki distribütörlere ve perakendecilere gönderildiği bildirildi.

Hangi ürünler geri çağrıldı?

Geri çağırma, FrigorIfico Gorina SAIC tarafından üretilen ve farklı ağırlıklarda karton kutularda satılan kemiksiz sığır eti ürünlerini kapsıyor.

Etkilenen ürünler arasında:

Top Sığır Filetosu Butt (Cuadril Sin Tapa)

Göz Yuvarlak (Peceto)

Topside Cap Off (Nalga AD S/Tapa)

Düz (Carnaza Cuadrada)

Knuckle (Bola de Lomo) yer alıyor.

Etler neden geri çağrıldı?

Ürünlerin geri çağrılmasının nedeni, Arjantin'den ABD'ye giriş yaptıktan sonra geçmesi gereken "ithalat yeniden denetimi" sürecinden geçirilmemiş olmaları.

ABD Tarım Bakanlığı'na (USDA) göre, ülkeye gelen et sevkiyatları, ABD Gümrük ve Sınır Koruma ile Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetim Servisi (APHIS) şartlarını karşıladıktan sonra Gıda Güvenliği ve Denetleme Servisi (FSIS) tarafından yeniden denetleniyor.

Bu denetimde belgeler, etiketler, ambalaj ve ürünün genel durumu kontrol ediliyor. Gerektiğinde ürünlerden numune alınarak olası kirleticiler de inceleniyor.

Denetimden geçen ürünlere USDA'nın resmi denetim damgası vuruluyor ve ürünlerin ABD ticaretine girerek dağıtılmasına izin veriliyor.

Söz konusu ihlalin, FSIS'in rutin denetim faaliyetleri sırasında tespit edildiği belirtildi.

Tüketiciler ne yapmalı?

Şu ana kadar geri çağrılan ürünlerin tüketilmesiyle bağlantılı herhangi bir hastalık veya yaralanma vakası bildirilmedi.

Buna rağmen USDA, ürünlerin tüketicilerin buzdolaplarında veya dondurucularında bulunabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Geri çağrılan ürünlerden satın alan tüketicilerin bu etleri tüketmemesi gerekiyor. Ürünlerin çöpe atılması veya satın alındıkları mağazaya iade edilmesi tavsiye ediliyor.