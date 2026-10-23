Dünya genelinde havacılık yakıtı tedarikinde büyük çaplı bir sorun yaşanmazken, İtalya'da durum giderek karmaşıklaşıyor. Ülkenin özellikle güney kesimlerinde etkili olan kriz, limanlardaki yakıt sevkiyatının aksamasıyla büyüdü. Yüksek yakıt fiyatlarına tepki gösteren kamyon şoförlerinin protestoları, teslimatların gecikmesine neden oldu.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, İtalya'nın güneyindeki 7 havalimanı yakıt sıkıntısı riskiyle karşı karşıya. Crotone ve Reggio Calabria havalimanları durumdan en fazla etkilenen noktalar arasında yer alıyor. Sorunun kısa sürede çözülmemesi halinde Palermo, Catania, Napoli, Brindisi ve Bari havalimanlarında da hava trafiği ciddi şekilde aksayabilir.

Havalimanı yönetimleri, olası aksaklıkların önüne geçmek için havayolu şirketlerine önlem almaları çağrısında bulundu. Şirketlerden, mümkün olduğu durumlarda İtalya'ya daha fazla yakıtla gelmeleri veya yakıt ikmalini başka havalimanlarında yapmaları istendi.

Bu durum, İtalya'da daha önce de yaşanan yakıt kısıtlamalarını hatırlatıyor. Brindisi Havalimanı'nda ilkbahar aylarında da benzer bir sorun ortaya çıkmıştı. Mevcut krizin derinleşmesi halinde İtalya'ya yapılan ve İtalya'dan gerçekleştirilen uçuşların iptal edilmesi ihtimali de gündeme gelebilir.

Wizz Air'den uçuş uyarısı

İtalya'daki gelişmeler havayolu şirketlerini de harekete geçirdi. Wizz Air, ülkedeki protestolar nedeniyle yakıt tedarikinde yaşanan aksaklıkların uçuşları etkileyebileceği konusunda yolcuları uyardı.

Şirket, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İtalya'ya gidiş ve dönüş uçuşlarında aksaklıklar yaşanabileceğini belirtti. Yolcuların mağduriyetini en aza indirmek için çalıştıklarını bildiren Wizz Air, uçuşlarla ilgili güncel bilgilerin şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilmesini istedi.

Market rafları boşaldı, temel gıda ürünleri tükeniyor

Kamyon şoförlerinin protestolarının etkisi havalimanlarıyla sınırlı kalmadı. Yakıt ve ürün sevkiyatındaki aksamalar, özellikle İtalya'nın güneyindeki marketlerde ciddi tedarik sorunlarına yol açtı.

Corriere della Sera gazetesinin Napoli'deki süpermarketlere ilişkin aktardığı bilgilere göre, meyve ve sebze reyonları büyük ölçüde boşaldı. Bazı marketlerde yalnızca birkaç greyfurt bulunurken süt ve yumurta gibi temel gıda ürünlerine de ulaşılamadığı bildirildi.

Makarna çeşitlerinin azaldığı, soyulmuş domates ve domates salçası gibi ürünlerin ise raflarda bulunamadığı belirtildi. Tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde de sıkıntı yaşandığı aktarıldı. Ortaya çıkan tablo, pandemi döneminde yaşanan tedarik sorunlarını hatırlattı.

Protestolar akaryakıt istasyonlarını da etkiledi. Bazı bölgelerde sürücüler yakıt almakta güçlük çekerken, kimi istasyonlarda yakıt ikmalinin mümkün olmadığı bildirildi.

Yüzlerce kamyon polis eşliğinde bölgeye götürüldü

Protestolar sırasında eyleme katılmayan bazı kamyon şoförlerinin de baskıyla karşılaştığı öne sürüldü. Çalışmaya devam etmek isteyen sürücülere yönelik saldırgan davranışların yaşandığı belirtilirken, yaklaşık 500 kamyonun polis eşliğinde Campania bölgesine götürüldüğü aktarıldı.

Eylemciler, talepleri hükümet tarafından karşılanmadığı sürece protestoları sürdüreceklerini açıkladı. Ulaştırma Bakanı'nın göstericilerle görüşme planı olmadığı belirtilirken, hükümetin başı yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatılması talimatı verdi.

Greve katılan şoförlerin kimlikleri belirlenirken, eylemciler arasında sabıka kaydı bulunan kişilerin de olduğu öne sürüldü. Protestoların ne zaman sona ereceği henüz netlik kazanmazken, tedarik zincirindeki aksaklıkların devam etmesi halinde İtalya'da hem hava ulaşımının hem de günlük yaşamın daha fazla etkilenmesi bekleniyor.