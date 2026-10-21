Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bahçesinde temizlik yaptığı sırada yaktığı ateşin içine düşen Mehmet Ertok (87) hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Temizlik ateşi yakan Ertok, iddiaya göre kullandığı bastonun kırılması üzerine dengesini kaybederek ateşe düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ertok'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.