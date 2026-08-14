Adana'nın Çukurova ilçesinde Şambayadı Mahallesi'nde 12 Ağustos gecesi yaşanan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Mimar H.Ç., eşi N.Ç. ile olan ilişkisinde barışma teklifini kabul etmemesi üzerine intikam amaçlı yangın çıkardı.

Olayın detaylarına göre, 3 çocuğunun annesi N.Ç. (56), şiddet gördüğü gerekçesiyle H.Ç. hakkında iki kez uzaklaştırma kararı aldırdı ve boşanma davası açtı. H.Ç., bu süreçte eşinin barışma teklifini reddetmesi üzerine mahalledeki müstakil evine gitti.

Önce park halindeki kamyonetini ateşe veren H.Ç., ardından evin içine girerek kapıyı üzerine kilitledi ve evi de ateşe verdi. Alevleri gören komşularının ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle hem araçtaki hem de evdeki yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri evin kapısını açtıktan sonra içeri giren sağlık görevlileri, H.Ç.'nin yangında yaşamını yitirdiğini tespit etti.

H.Ç.'nin cansız bedeni, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mersin'de toprağa verildi.