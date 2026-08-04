Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Ziyarete AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AKP Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da katıldı.
Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Gölbaşı'nda hayata geçirilmesi planlanan projelerin değerlendirildiğini belirtti.
BU BİR 'GEÇİŞ' İŞARETİ Mİ?
Söz konusu ziyaret, geçmişte CHP'li bazı belediye başkanlarının Bakan Murat Kurum ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından AKP'ye katılması nedeniyle dikkat çekti.
Odabaşı'nın AKP'ye geçeceği iddiaları uzun süredir siyaset kulislerinde konuşulurken şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi.