İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, 7-8 Temmuz’daki NATO Zirvesi önlemlerine tepki gösterdi.

Çömez, “Fakirliği pano ile örtüyorsunuz. Melih Gökçek’in 801 milyon dolarlık hurdası görünmesin diye Ankapark’ı da kapattınız. Gökçek dinozorları Trump’ın rüyasına girecek, geceleri uykusu kaçar diye korktunuz, paneller koydunuz’’ dedi.

Çömez, ABD Büyükelçiliği önüne de, Bizans ve Yunan medeniyetine ait kopya görüntüler konulduğunu hatırlatarak, “Trump’a yalakalık yapacağız diye yapmadığınız şey kalmadı. Çankaya Köşkü’nün duvarını, demirini boyadınız. Dikey bahçeler yapıp 70 milyon harcadınız’’ dedi ve şunları söyledi:

12 MİLYARLIK BÜTÇE

“Yeme içmeye 2 milyar lira harcıyorsunuz. Ben geçtiğimiz aylarda Kore’de NATO üslerine gittim yemek verdiler, girdik sıraya, tabldotta yemeğimizi yedik, çıkarken de paramızı verdik. Ne olur mütevazı olsanız. 12 milyar lira toplam bütçe ayırdınız bu işe, Trump’ın pistine harcadınız. Panoların arkasındaki sefalet ortadan kaldırılmak için harcayın.’’

Çömez “801 milyon dolarlık canavarların önünü de kapatmışsınız. Melih Gökçek tarafından yapılmış olan bu dinozorları herhâlde Trump’ın rüyasına girecek, geceleri uykusu kaçar diye korktunuz. Oradaki görüntüler görünmesin diye milyonları harcadınız, panel kurdunuz’’ dedi ve şöyle konuştu:

‘PRAVDA MEDYASI’

“Kreşleri kapatıyorsunuz, çocuklardan ne istiyorsunuz? 4-5 yaşındaki çocukların gittiği kreşleri kapattınız. Çöp toplama saatleri değişti. Muhalif gazetecileri, demokrat gazetecileri sokmuyorsunuz. İçeriden bazı şeyleri yansıtacaklar diye. Pravda medyasını alıp oradan bir iktidar propagandası, rejim propagandası yapacaksınız.’’

801 milyon dolar harcanan hurdalık

Eski ABB Başkanı Melih Gökçek’in “Paris’teki Disneyland gibi olacak, Guinness Rekorlar Kitabı’na gireceğiz” diyerek tanıttığı ve kendi robot heykelini de yaptırdığı Ankapark, 2019 yılında açılmış, ancak yalnızca yedi ay faaliyet gösterebilmişti. Ankapark harcamaları şu şekilde:

- Dinozor heykelleri: 4.7 milyon dolar

- Jet skiler: 33.3 milyon dolar

- Plastik çiçekler: 1.8 milyon dolar

- Giriş kapısı: 14.5 milyon dolar

- Canlı bitkiler: 16.2 milyon dolar

- Hız treni: 12.5 milyon dolar

- Fıskiye: 14.8 milyon dolar

- Nuh’un gemisi: 698.2 bin dolar

- Otorobot gösteri binası: 6.2 milyon dolar

- Küçük Roller Coaster: 14.5 milyon dolar

- Melih Gökçek’in robotu: 87.5 bin dolar

‘Bigudili atları değil sefaleti gösterin’

Çömez, zirve düzenlemeleri kapsamında Ankara sokaklarında atlı polislerin dolaşmasına da tepki göstererek şunları söyledi:

“İngiliz Kraliyet Ailesi’ne özendiniz. Ankara sokaklarında dolaştırıyorsunuz. Utanmıyor musunuz ya Allah aşkına? Atların yelelerine akşam bigudi sarıyorsunuz. Röfle çekiyorsunuz. Sonra da millete bu atları gösteriyorsunuz. Rezilliklerinizi, kepazeliklerinizi göstersenize. Ziyaretçileri oradaki gecekondu mahallelerine götürsenize. O açlığı, sefaleti göstersenize. Bigudili atları göstereceğinize.”