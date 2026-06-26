Davranış bilimciler ve psikoloji uzmanları, konuşma sırasında düzenli olarak kullanılan karakteristik bazı ifadelerin yalanı gizleme girişimi olduğunu saptadı.

Uzmanlar, tek bir cümlenin kesin kanıt sayılamayacağını ancak tekrarlanan 6 kalıbın net birer manipülasyon sinyali verdiğini belirtti.

1. "GERÇEĞİ SÖYLÜYORUM"

Bir kişinin bariz bir gerekçe veya ortada şüphe yokken sürekli olarak kendi dürüstlüğünü vurgulaması, karşı tarafı ikna etme çabası olarak değerlendiriliyor. Psikologlar, rahatsız edici sorularla karşılaşan kişilerin savunmaya geçerek dürüstlük güvencesiyle yalanı örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekti.

2. "BU, TARİHTEKİ EN ÖNEMLİ ŞEY DEĞİL"

Bu ifade, doğrudan açıklama gerektiren somut sorulardan kaçınmak amacıyla sıklıkla kullanılıyor. Konuşmayı başka yöne çeviren kişi, karşı tarafın utanç verici veya kritik detayları unutmasını hedefledi.

3. "ÇOK GÜVENSİZSİN"

Uzmanlar, bu cümlenin psikolojik manipülasyon yöntemi olan "gaslighting" (akıl oyunu) belirtisi taşıdığını vurguluyor. Yalancı, tüm sorumluluğu muhatabına yükleyerek onu haksız bir güvensizlik duygusuyla suçlu hissettirmeye çalıştı.

4. "BUNU ASLA YAPMAYACAĞIMI BİLİYORSUN"

Güvene ve duygusal yakınlığa hitap eden bu cümle, somut bir kanıt sunulamadığı anlarda bir savunma mekanizması olarak öne çıkıyor. Manipülatör, olayın somut gerçekleri yerine partneriyle olan geçmiş itibarını bir argüman gibi kullanmayı tercih etti.

5. "SEN ORADA DEĞİLDİN"

En yaygın taktiklerden biri olan bu ifade, muhatabın olaya doğrudan tanıklık etmediğini vurgulama amacını taşıyor. Kişi bu hamleyle, karşısındakinin soru sorma, eleştirme veya durumu objektif olarak değerlendirme hakkını elinden almayı denedi.

6. "KATILMIYOR MUSUN?"

Uzmanlara göre bu soru, kişinin olaylara ilişkin kendi uydurduğu yoruma hızlıca destek devşirme yöntemi olarak kullanılıyor. Bu sayede manipülatör, aktardığı ifadelerin sorumluluğunu muhatabıyla paylaştı veya karşı tarafı doğrudan bir çatışma zeminine çekti.