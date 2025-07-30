AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 6 farklı türde düzenleyeceği söyleşilerde Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kemal Sayar, Müfit Can Saçıntı, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç, Sevda Türküsev gibi isimleri belirlemesi,,tartışma yarattı. Bu isimlerden bazıları söyleşiden haberleri olmadığını belirterek SÖZCÜ’nün haberine itiraz ettiler. Ancak belediyenin imzaladığı sözleşmede tümünün adı yer alıyor. Söyleşilerin toplam maliyeti ise 20 milyon 575 bin lira olacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘’Seminer ve atölye çalışması’’ adıyla 25 Haziran 2025'te ihale düzenledi ve 6 bölüm söyleşi için 20 milyon 575 bin TL'lik sözleşme yapıldı. Söyleşilerin 10 ay içinde kültür, gençlik ve kongre merkezleri ve benzeri açık, kapalı alanlarda yapılacağı belirtildi. Söyleşiye katılması istenen isimler Konya Büyükşehir Belediyesi yönetimince seçildi.

Sözleşmede bu isimler ya ‘’Muadil’’ kişilerle anlaşma yapılması istendi. Konya Belediyesi’nin söyleşi için seçtiği isimler arasında ‘Kemal Sayar, Fulya Öztürk, Derya Cesur, Müfit Can Saçıntı, Bekir Develi, Beyhan Budak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Mehmet Akif Ersoy, Nurullah Genç, Hatice Kübra Tongar, Hayati İnanç, Sevda Türküsev yer aldı.

Belediyenin sözleşmesinde ismi olanlar, belediye ile görüşmediklerini ve isimlerinin sözleşmeye konulduğundan haberleri olmadığını söylediler. Gazeteci Fulya Öztürk, “Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmadı’’ dedi. Sanatçı Müfit Can Saçıntı da “Gerçekten kendimi zor tutuyorum, ağzımı bozmamaya çalışıyorum. 41 yıl boyunca hiçbir iktidarın değil yanında, altında üstünde hiçbir yerinde bulunmadım. Herhangi bir belediyenin değil 20 milyonluk ihalesi, 2 kuruşluk ihalesinin altında bile imzam yok’’ açıklaması yaptı.