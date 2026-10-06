Nazlı Sabancı, ağustos ayında dünyaya getirdiği oğlu Ömer için görkemli bir davet düzenledi. Hacı Sabancı ile ikinci kez anne ve baba olan Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı ile birlikte yalılarında “Hoş geldin Ömer” temalı kutlama düzenledi.

''HOŞ GELDİN ÖMER'' KUTLAMASI

Sabancı ailesinin yakın dostlarının da katıldığı davette sosyetenin önde gelen isimleri bir araya geldi.

Nazlı Sabancı ve Arzu Sabancı'nın ev sahipliğinde düzenlenen davet, “Hoş geldin Ömer” temasıyla gerçekleştirildi. Sabancı ailesinin yakın dostları da bu özel günde aileyi yalnız bırakmadı. Ömer'in 36. gününde gerçekleşen kutlama sosyal medyadan da paylaşıldı. Yalıdaki kutlamaya Dila Tarkan, Sima Tarkan gibi ünlü fenomenler de katıldı.

BEBEKLERE ÖMER VE ARZU İSİMLERİ KONULMUŞTU

Nazlı ve Hacı Sabancı, 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara ile ilk kez anne ve baba olmuştu. Çiftin kızlarının isminde, babaannesi Arzu Sabancı'nın adının da yer alması dikkat çekmişti.

2026 yılında ise ailenin dördüncü üyesi dünyaya geldi. İkinci kez anne ve baba olan Nazlı ve Hacı Sabancı, oğullarına Ömer adını verdi.

Böylece minik Ömer de dedesi Ömer Sabancı ile adaş oldu.