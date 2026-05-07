Karaman’da ikamet eden 31 yaşındaki Adem Sinan, kendisinden bir süredir haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesiyle evinde cansız halde bulundu. Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak’taki dairesinde tek başına yaşayan genç adamdan yanıt alamayan yakınları, büyük bir endişeyle yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından olay yerine süratle intikal eden emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiklerinde acı manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, Sinan’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Talihsiz gencin cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edilerek otopsi işlemlerine alındı.

