Antalya'da yalnız yaşayan İbrahim Ay'dan (89) 2 gündür haber alınamaması üzerine eve giren polis ekibi, yaşlı adamı ölü buldu. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Ay'ın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katındaki dairede meydana gelen olayda her gün gazete aldığı öğrenilen İbrahim Ay'ın 2 gündür markete gitmemesi üzerine komşuları durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Daireye giren ekipler, İbrahim Ay'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından İbrahim Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.