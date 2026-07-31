Mercedes-Benz, elektrikli SUV ailesinin yeni üyesi GLA EV'yi tanıttı. Yeni nesil MMA platformu üzerine geliştirilen model, tek şarjla 657 kilometreye varan menzili ve yalnızca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 430 kilometre yol alabilmesiyle dikkat çekiyor.

Elektrikli araç odaklı yayın kuruluşu Electrek'in aktardığına göre yeni GLA EV'nin 2027 yılının ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Modelin hem tamamen elektrikli hem de hibrit versiyonları kullanıcılarla buluşacak.

Mercedes-Benz'in kompakt otomobiller için geliştirdiği yeni MMA platformunu kullanan GLA EV, daha önce tanıtılan CLA ve GLB'nin ardından aynı altyapıyı kullanan üçüncü model oldu.

Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius, yeni GLA'yı "bugüne kadarki en özgün GLA" olarak tanımladı.

Daha geniş iç mekân

Yeni GLA'nın dingil mesafesi önceki nesle göre yaklaşık 6 santimetre uzatıldı. Böylece hem ön hem de arka koltuklarda diz mesafesi artırılırken, aerodinamik tavan tasarımı ve standart panoramik cam tavan sayesinde baş mesafesi de genişletildi.

Dış tasarımda markanın yeni aydınlatmalı ön ızgarası ilk kez bu modelde kullanılıyor. İsteğe bağlı olarak sunulan Akıllı Aydınlatma Sistemi ise Mercedes'in yıldız şeklindeki gündüz farı imzasını öne çıkarıyor.

Yapay zekâ destekli kokpit

İç mekânda ise dikkat çeken en büyük yenilik, ön konsolu boydan boya kaplayan MBUX SuperScreen oldu. Sistem; 10,25 inçlik dijital gösterge ekranı ile iki adet 14 inçlik ekrandan oluşuyor.

Google Cloud tabanlı yapay zekâ destekli navigasyon sistemi sayesinde sürücüler sesli komutlarla şarj istasyonlarını bulabiliyor, şarj hızı ve rota planlaması gibi bilgilere anlık olarak ulaşabiliyor.

657 kilometre menzil

Yeni GLA EV, 268 beygir gücündeki GLA 250+ ve 349 beygir gücündeki dört tekerlekten çekişli GLA 350 4MATIC olmak üzere iki farklı elektrikli versiyonla satışa çıkacak.

Her iki modelde de 85 kWh batarya bulunuyor. WLTP ölçümlerine göre araç, tek şarjla 657 kilometreye kadar menzil sunuyor.

10 dakikalık şarjla 430 kilometre

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise şarj performansı. Mercedes-Benz'in 800 volt mimarisi üzerine geliştirdiği sistem, 320 kW'a kadar DC hızlı şarjı destekliyor.

Şirketin verdiği verilere göre araç, yalnızca 10 dakikalık şarjla yaklaşık 430 kilometrelik sürüş menzili kazanabiliyor. Mercedes-Benz, bu sistemle özellikle uzun yolculuklarda şarj bekleme süresini önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

Yeni GLA EV'nin 2027'nin ikinci yarısında satışa sunulması planlanıyor. Fiyat ve tüm teknik özellikler henüz açıklanmasa da ABD'de başlangıç fiyatının yaklaşık 45 bin dolar olması bekleniyor.