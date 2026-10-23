UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace'ı konuk etti. Temsilcimiz, büyük ölçüde rotasyonlu bir kadroyla çıktığı karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapatsa da 3 gole sahne olan ikinci devrenin ardından karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

O ANLAR MAÇA DAMGA VURDU

Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşmada ilk yarının 'bitememesi' ise sosyal medyada gündem oldu. Hollandalı hakem Danny Makkelie, 3 dakika uzatma verilen devrede '2:55'te yarıyı bitiren düdüğü çalsa da taraftarın sesi yüzünden İngiliz ekibinin oyuncuları bunu duyamadı. Crystal Palacelı futbolcular topla oynamaya devam ederken, hakem ve durumu anlayan birkaç oyuncu şaşkınlığını gizleyemedi.

Palace futbolcuları top çevirmeye devam ederken, ilk yarı son düdükten yaklaşık 15 saniye sonra anca sona erebildi. O anlar sosyal medyada viral hale gelirken, "İngilizler, Türk taraftarlarla tanıştı" yorumları yapıldı.

AKILLARA WERNER GELDİ

"Siyah-beyazlı tribünlerin yarattığı bu inanılmaz gürültü, akıllara 2017 yılında yine Dolmabahçe'de oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Leipzig forveti Timo Werner'in sese dayanamayarak kulak tıkacı taktığı ve ardından oyundan çıkmak zorunda kaldığı tarihi geceyi getirdi."