6 Mart’ta PlayStation 5, Xbox Series ve PC (Steam) platformları için piyasaya sürülen oyun, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak sadece bir hafta içinde 2 milyon satış barajını aştı.

ÇİFTLER ARASINDAKİ UYUMU ORTAYA ÇIKARIYOR

It Takes Two’nun arkasındaki Hazelight Stüdyosu’nun en yeni projesi olan Split Fiction, yalnızca iki kişiyle oynanabilen bir yapıya sahip. Oyuncular, Mio ve Zoe adlı karakterleri kontrol ederek her bölümde farklı mekaniklerle ve dinamik ortamlarla karşılaşıyor. Hikâye, karakterlerin fikirleri çalmak için tasarlanmış bir makineye bağlanmasıyla başlıyor ve ikili, kendi hikâyelerinde kapana kısılmış bir şekilde çıkış yolu arıyor.

ARKADAŞA ÜCRETSİZ OYUN İMKANI

Split Fiction, Friend’s Pass özelliği sayesinde iki kişilik oyun deneyimini daha erişilebilir hale getiriyor. Oyunu satın alan bir oyuncu, arkadaşını ücretsiz olarak oyuna davet edebiliyor ve böylece iki oyuncunun da oyunu satın almasına gerek kalmıyor.

Oyun dünyasında iş birliği ve macerayı bir araya getiren yenilikçi yapısıyla dikkat çeken Split Fiction, kısa sürede elde ettiği satış rakamlarıyla yılın en güçlü çıkış yapan yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.