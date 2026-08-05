Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melek Mosso'nun yeni bir ilişkiye başladığı iddia edildi. Söylemezsem Olmaz programında gazeteci Uğur Kotan'ın aktardığı habere göre, geçen ekim ayında Serkan Sağdıç ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı, gönlünü İspanyol bir sevgiliye kaptırdı. Yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öne sürülen çiftin, Bodrum'da tatil yaptığı belirtildi.

YENİ AŞKINI İSPANYA'DA BULDU İDDİASI

İddiaya göre Melek Mosso, boşanmasının ardından hayatına giren İspanyol sevgilisiyle gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih ediyor. Çiftin, yaz tatilini Bodrum'da geçirdiği ve birlikte vakit geçirdiği öne sürüldü.

HAYRAN HAYRAN İZLEMİŞ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, Mosso'nun yeni sevgilisinin ünlü şarkıcıyı ilk etapta hayranlıkla takip ettiği, bu yakınlaşmanın zamanla aşka dönüştüğü iddia edildi.

BOŞANMANIN ARDINDAN YENİ SAYFA

Melek Mosso, iki yıllık evliliğini geçtiğimiz ekim ayında Serkan Sağdıç ile noktalamıştı. Yeni ilişki iddialarıyla yeniden magazin gündemine gelen şarkıcı, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.