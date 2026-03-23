YALOVA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L AN

T.C.

YALOVA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/125 Esas

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile YALOVA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Yalova ili Kadıköy Köyü Tahtaköprü mevki 112 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz, Kadıköy Köyü Tahtalıboğaz Mevkii, 648ada 3 parsel sayılı taşınmazın ve Kadıköy Köyü, Köyaltı mevki212 ada 82 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Ali YAĞCI'nın gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; Gaip hakkında bilgisi olan kişiler var ise iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay süre içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, bu süre içerisinde herhangi bir başvuru olmadığı ve gaipten haber alınamadığı takdirde Yalova ili Kadıköy Köyü Tahtaköprü mevki 112 ada, 42 parsel sayılı taşınmaz, Kadıköy Köyü Tahtalıboğaz Mevkii, 648ada 3 parsel sayılı taşınmazın ve Kadıköy Köyü, Köyaltı mevki212 ada 82 parsel sayılı taşınmaz hissedarlarından Ali YAĞCI isimli şahsın Türk Medeni Kanunu'nun 32. maddesi gereğince gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 07/03/2026

