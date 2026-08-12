Yalova'da bir askeri eğitim uçağının düştüğü bildirildi. Uçağın düştüğü bölgede büyük bir patlama meydana geldi.
MSB'den yapılan açıklamada, uçağın F-16 tipi olduğu belirtilirken, pilotun ise atlayarak kurtulduğu kaydedildi.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada düşen uçağın F-16 olduğu belirtildi.
MSB'nin açıklamasında "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri kullandı.
Ayrıntılar gelecek...