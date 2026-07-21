Yalova’daki Hava Kuvvetleri Komutanlığı 18’inci Ana Üs Komutanlığı’nda dün gerçekleştirilen eğitim sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu hazırlık sınıfı öğrencisi Veli Bilgin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Aynı eğitimde rahatsızlanan 3 öğrencinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

EN AZ 10 ÖĞRENCİ ETKİLENDİ

Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre Hava Harp Okulu öğrencilerinin okul öncesi askeri eğitim yaz kampı sırasında meydana geldi. Eğitim sonrası en az 10 askeri öğrencide güneş çarpması belirtileri görüldü.

Öğrencilerden 4’ü hastaneye sevk edilirken, bunlardan Veli Bilgin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi süren öğrencilerden birinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GEÇEN YIL DA BENZER OLAY YAŞANMIŞTI

Askeri öğrencinin güneş çarpması sonucu şehit olması, ihmal iddialarını gündeme getirdi. Geçen yıl Temmuz ayında Hatay’ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alayı’nda eğitim gören iki asker, yüksek ateş ve bulantı şikâyetiyle kaldırıldıkları hastanede şehit olmuştu.

Otopsi raporunda, askerlerin ölüm nedeninin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği olduğu belirlenmişti.