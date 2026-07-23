Milli Savunma Bakanlığı, Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin'in hayatını kaybetmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada idari ve adli tahkikatın büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğü kaydedildi.

MSB'nin açıklamasında konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmekte olup kesin ölüm nedenini belirleyecek adli tıp sonuç raporu beklenmektedir. Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur. Hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

'EUROFIGHTER EĞİTİM UÇUŞLARI YAKINDA'

MSB'nin açıklamasında Eurofighter (EF) Tedariki'ne ilişkin de değerlendirmelere yer verilirken, eğitim uçuşlarının yakın zamanda başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır.

İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir" denildi.