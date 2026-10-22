Yalova-Bursa kara yolu üzerinde 29 Eylül’de saat 14.30 sıralarında meydana gelen feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. KONTROLSÜZ KAVŞAKTA FOTOGRAF GİBİ ÇARPIŞMA Bursa istikametine seyir halindeyken Elmalık köyüne dönmek amacıyla akaryakıt istasyonundan çıkıp kontrolsüz kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Naim Arslan (75) yönetimindeki otomobile, orta şeritte ilerleyen E.D. idaresindeki 34 PAY 575 plakalı minibüs hızla çarptı. OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ, MİNİBÜS AĞACA ÇARPARAK DURDU Şiddetli çarpışmanın etkisiyle Naim Arslan’ın kullandığı otomobil metrelerce sürüklenerek ikiye bölündü. Savrulan minibüs ise refüje çıkarak buradaki ağaca çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Naim Arslan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Minibüste bulunan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. DEHŞET ANLARI KAMERADA Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan otomobile minibüsün hızla çarpma anı, otomobilin ikiye ayrılması ve minibüsün refüjdeki ağaca vurarak durabildiği dehşet anları saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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