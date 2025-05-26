Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Turkish Airlines EuroLeague finalinde Monaco’yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı. Türkiye'ye Avrupa'nın en prestijli kupasını getiren Fenerbahçeliler, ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı.

YALOVA’DA BAYRAK KRİZİ

Yalova’da da gece saatlerinde sokağa dökülen Fenerbahçe taraftarları, şampiyonluk sevincini marşlar, tezahüratlar ve meşalelerle kutladı. Ancak coşkulu anlara, gerilim de eklendi. Kutlamaların ilerleyen dakikalarında bazı taraftarlar, kent genelinde Süper Lig şampiyonluğu sonrası asılan Galatasaray bayraklarına müdahalede bulundu.

GALATASARAY BAYRAKLARI SÖKÜLDÜ

Şehrin çeşitli bölgelerine asılan Galatasaray bayrakları, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce yerinden söküldü. Bayrakların yerinden koparılıp yere atıldığı anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

'GÖZALTINA ALINDILAR' İDDİASI

Olayların ardından kentte güvenlik yaşanan gerilim sosyal medyada da gündem oldu. Yalova'da, Fenerbahçe'nin EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarına saldırarak kopardığı ve çevreye zarar verdiği ileri sürülen 3 Fenerbahçe taraftarı gözaltına alındığı iddia edildi.