Yalova merkezli yürütülen terörle mücadele operasyonunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik çalışma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada, Yalova’da 4, Ankara’da ise 1 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli mercilere sevk edildi. Mahkeme tarafından değerlendirilen 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir şüphelinin ise sınır dışı işlemleri kapsamında Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne (GÖKSEM) teslim edildiği bildirildi.