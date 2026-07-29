İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda B.Y. ve K.T. isimli şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve bahçelerinde bulunan serada gerçekleştirilen aramalarda 46 kök kenevir bitkisi, 63 gram kenevir tohumu, 2 esrar öğütme aparatı, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 av tüfeği ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan B.Y. ve K.T. hakkında, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.