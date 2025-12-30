Yalova’da polisle girdikleri çatışmada öldürülen 2 IŞİD’linin geçen yıl ciddi suçlamalarla tutuklandıkları ancak sadece 7 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildikleri ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda IŞİD’in "Horasan Vilayeti" yapılanmasına yönelik operasyonda tutuklanan, ancak kısa sürede serbest bırakılan iki IŞİD’li bugün, emniyet güçleriyle girdikleri çatışmada 3 polis memurunu şehit etti. Çatışmada, aralarında aylar önce Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın da bulunduğu 6 IŞİD’li öldürüldü.

7 A SONRA TAHLİYE OLDULAR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına göre, Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak’ın emniyetin radarındaki serüveni 10 Ekim 2024’te tutuklanmalarıyla başladı. Ailelerine silah çekecek kadar radikalleşen, evlerinde yasaklı yayınlar ve silah eğitim notları bulunan şüpheliler, Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Ancak "terör örgütü üyeliği" ve "adam öldürmeye teşebbüs" gibi ağır suçlamalarla yargılanan şahıslar, sadece 6 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Nisan 2025 tarihinde tahliye edildi.

DEVLETİ VE POLİSİ KÂFİR GÖRÜYORUM

Öldürülen Zafer Umutlu, tutuklanmadan önce savcılığa verdiği ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni 'Tağut' (şeriat dışı) olarak görüyorum. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık yemini eden polisler kafirdir. Askerlik yapmak ve oy kullanmak küfürdür. Cumhurbaşkanı’nı kafir olarak görüyorum.

AİŞESİNİ CİHAT İÇİN KAÇIRMIŞTI

Haşem Sordabak ise, tutuklanmasına neden olan olayda öz babası ve kardeşlerini "kafir" ilan ederek üzerlerine kurşun yağdırmıştı. İddianameye göre Sordabak, annesini zorla kaçırarak Afganistan-Pakistan bölgesindeki Horasan Ordusu (ISKP) saflarına katmak istediğini açıkça beyan etmişti.