Yalova'nın Bağlarbaşı Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında kan donduran bir kadın cinayeti meydana geldi. Aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu öğrenilen 22 yaşındaki Muhammed Demir ile 19 yaşındaki 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Demir arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Muhammed Demir, evde bulunan pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

AYNI SİLAHLA İNTİHARA KALKIŞTI

Saçmaların hedefi olan genç kadın kanlar içinde yere yığılırken, katil zanlısı koca aynı silahı kendisine doğrultup tetiği çekti. Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı halde bulunan çift, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI, ERKEK BEBEK HAYATA TUTUNDU

Durumu ağır olan 8 aylık hamile Sultan Pelit Demir, kaldırıldığı hastanede hemen acil operasyona alındı. Genç kadının karnındaki erkek bebek sezaryenle kurtarılarak kuvöze alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, anne Sultan Pelit Demir doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşini vurduktan sonra intihara kalkışan Muhammed Demir'in ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.