YALOVA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
YALOVA İCRA HUKUK MAHKEMESİ
DURUŞMA TUTANAĞI
SAYI : 2025/936 Esas
CELSE NO : 3
CELSE TARİHİ : 09/09/2026
HAKİM : Çiğdem ÇAVUŞOĞLU 285614
KATİP : Uğur Can AYVAZ 253090
Belirli gün ve saatte celse açıldı.
Davacı vekili Av. Ömer Faruk Tan duruşmaya katıldı. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.
YEPAŞ'a, UEDAŞ'a, İlkadım Belediye Başkanlığı'na, Marmaragaz'a, Yalova Belediyesi'ne, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü'ne, YEDAŞ'a SAMSAZ Doğalgaz Dağıtım A.Ş.'ye yazılan müzekkerelere cevap verildiği, davalıya çıkartılan davetiyenin bila ikmal iade edildiği anlaşıldı.
Davacı vekilinden soruldu: önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, tahliye adresine yeniden tebligat yapılsın, T.K. 21/2 Maddesi uyarınca tebligat yapılsın, davamızın kabulüne karar verilmesini talep ederiz, dedi.
G.D:
1-Masraf yatırılması halinde ilanen tebligat yapılmasına,
Bu nedenle duruşmanın 02/12/2026 günü saat 10:40 bırakılmasına karar verildi. 09/09/2026
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