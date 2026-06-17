YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

T.C. YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/334 Esas

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa ŞÜKRAN SEL'e ait mirasçılık belgesi davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; 05/05/1926 doğumlu, T.C. uyruklu, baba adı MEHMET NURİ, anne adı ADVİYE olan ŞÜKRAN SEL 29/08/2024 tarihinde vefat etmiştir. Murisin yasal mirasçılarının yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi ve mirasçılık durumlarını ispat etmeleri, aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın ve payı devlete geçecektir. Dava dosyası halen derdest olup duruşması 10/11/2026 günü saat 10:50’e bırakılmıştır. Türk Medeni Kanununun 594 maddesi gereğince 2. Kez ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02489169