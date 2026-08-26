YALOVA SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C.

YALOVA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1128

KARAR NO : 2026/660

Davacı SEMA EMEL GÖKSEL tarafından mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Cemşit Kayalar tüm aramalara rağmen bulunamadığından daha önce ilanen tebliğ yapıldığı. Dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda verilen gerekçeli karar aşağıdaki gibi olup;

HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Yalova ili, Merkez ilçesi, Esadiye köyü, 127 ada 5 parsel, sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın üzerindeki tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte genel açık artırma yoluyla satış suretiyle giderilmesine,

2-HMK 322/2 maddesi uyarınca satış işlerini yapmak üzere mahkememiz Satış Memurunun görevlendirilmesine,

3-Satışın HMK 322/2 maddesi yollaması ile İİY 112-135 maddelerine uygun ve kamuya açık olarak yapılmasına,

4-Satışın taşınmaz üzerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte yapılmasına (İçtihatı Birleştirme Kararı 27.01.1954 E 1 K 22)

5-Satıştan elde edilecek bedelin tapudaki hisselere göre paydaşlara dağıtılmasına,

6-Satış bedeli üzerinden %o 11,38 oranında nispi harcın taraflardan tapudaki hisseleri oranında tahsili ile Hazine'ye irad kaydına,

7-Davacı tarafından yapılan 4.361,50.TL Keşif harcı, 1.000,00.TL Keşif araç ücreti, 9.250,00.TL Bilirkişi ücreti, 148,25.TL posta masrafı, 20.198,40.TL Basın ilan ücreti olmak üzere toplam 34.958,25.TL'nin davalıdan tapudaki hissesi oranında alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

8-Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince, 40.000,00.TL vekalet ücretinin davalıdan tapudaki hissesi oranında tahsili ile davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

9-Gider - delil avansının artan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair kararın tebliğindenitibaren iki hafta içerisinde İstinaf yolu ile Bölge Adliye Mahkemesine başvuru yolu açık olmak üzere davacı vekilinin yüzüne karşı verilen karar tebligat yapılamayan Davalı Cemşit Kayalar'a tebliği yerine geçerli olmak üzere iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02535455