Olay, saat 18.30 sıralarında Altınova ilçesi Tokmak köyünde bulunan Çekiciler Kooperatifi'nin araç yıkama bölümünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samim Okur (53) ile oğlu Olcay Okur (27), kendilerine ait tırı bakım çukurunda yıkadıkları sırada baygınlık geçirdi. Baba ile oğlu, yerde hareketsiz halde bulundu.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Samim Okur ve oğlu Olcay Okur, ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi ve Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumları ağır olan baba ile oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE KESİNLEŞECEK

Elektrik akımına kapıldıklarından şüphelenilen baba-oğulun cenazeleri, morga götürüldü

Samim Okur ve oğlu Olcay Okur'un ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.