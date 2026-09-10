YALVAÇ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

YALVAÇ

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/414 Esas

İ L A N

Mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davasında, davalılar Zafer Balaban, Mehmet Elmacı ve Ramazan Elmacı'ya gerekçeli karar ekli tebligatların yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresleri de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu gerekçeli kararın adı geçen davalılara tebliğinin yapılmış sayılacağı ve tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 23.07.2026

#ilangovtr Basın no ILN02544744