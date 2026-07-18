Çorum’un Oğuzlar ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Yamaç Paraşütü ve Yayla Şenlikleri kapsamında Antalya'dan ilçeye giden yamaç paraşütü pilotu Bayram Kurt, yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kurt, Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bayram Kurt'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.