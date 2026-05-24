Şevketibostan genellikle mart, nisan ve mayıs aylarında toplanıyor. Dikenli yapısı nedeniyle toplanması oldukça zahmetli olan bitki, sabahın erken saatlerinde yamaçlardan ve tarlalardan tek tek ayıklanıyor. Bu nedenle pazarlarda sınırlı miktarda satışa çıkıyor.

LİF VE ANTİOKSİDAN DEPOSU OLARAK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlara göre şevketibostan lif bakımından oldukça zengin. Sindirim sistemini desteklediği düşünülen otun, uzun süre tok tutabildiği belirtiliyor. İçeriğinde C vitamini, potasyum ve antioksidan bileşenler bulunduğu ifade ediliyor.

Halk arasında özellikle karaciğeri desteklediğine ve vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olduğuna inanılıyor. Düşük kalorili yapısı nedeniyle diyet listelerinde de sık tercih edildiği belirtiliyor.

TEMİZLEMESİ ZAHMETLİ

Şevketibostanın en uğraştıran kısmı ise temizleme aşaması oluyor. Dikenli dış yapısı nedeniyle ayıklanarak hazırlanıyor ve bol suyla birkaç kez yıkanıyor. Genellikle kök kısmı ve yumuşak gövdeleri kullanılıyor.

Ege mutfağında en çok kuzu etiyle pişirilen şevketibostan, zeytinyağlı tariflerde de sık kullanılıyor. Bazı kişiler yumurtalı kavurmasını tercih ederken, bazıları haşlayıp salatalarda tüketiyor. Kendine has hafif acı aroması nedeniyle özellikle ot yemeklerini sevenlerin favorileri arasında gösteriliyor.