Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal, 18. yaş gününü akıllara durgunluk veren bir parti ile kutladı.

Telefon ile girilmesi ve kayıt almanın yasak olduğu parti gündeme bomba gibi düştü.

KINAMA GELDİ

Doğum gününü ailesi ve takım arkadaşlarının katıldığı bir partiyle kutlayan Yamal'ın, partide eğlence amacıyla cüce bireyleri çalıştırdığı iddia edildi. İspanya İskelet Displazileri Derneği, Yamal'ın doğum günü partisinde yaşananları kınayan bir açıklama yayınladı.

Dernekten yapılan açıklamada "Cücelik hastalığı olan kişilerin eğlence malzemesi olarak kullanılması insan onuruna aykırıdır" ifadelerine yer verilirken dernek yetkilileri hukuki ve kamuoyuna açık girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

İSPANYOL MODELDEN İDDİALI AÇIKLAMA

Çılgın parti için bir iddia da İspanyol Model Claudia Calvo'dan geldi. Calvo yaptığı açıklamada "Bize Yamal'ın doğum günü için davet geldi. Belirli göğüs ölçülerine sahip sarışın kadınlar isteniyordu. Telefon kullanmak partide yasaktı." ifadelerini kullandı.

Barcelona formasıyla geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan Yamal, Transfermarkt'a göre 200 milyon Euro ile dünyanın en değerli futbolcusu.