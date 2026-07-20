2026 Dünya Kupası boyunca yalnızca 1 gol yiyen İspanya, finalin uzatmalarında Arjantin'i 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. 106'ncı dakikada Ferran Torres'in golüyle kendilerinden geçen İspanyollar, 16 yıl aranın ardından yeniden 'dünyanın en büyüğü' oldu.

YAMAL VE TRUMP KONUŞULDU

Finalin ardından gerçekleştirilen madalya töreninde protokolün başında FIFA Başkanı Gianni Infantino ve ABD Başkanı Donald Trump yer aldı. Futbolcuların Trump'a karşı tavırları tüm futbolseverlerde merak uyandırırken, en çok konuşulan isimlerin başında İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal geldi.

Dünya futbolunun 19 yaşındaki yeni yıldızı, protokolle selamlaşma sırasında Trump'ın bulunduğu yere geldi ve önce elini geri çekip ardından Trump'ın havada kalan elini sıktı.

Sosyal medyadaki yorumların çoğu, Yamal'ın bu tavrının bilinçli olduğu yönünde yapıldı. Genç futbolcunun, Trump'a sert şekilde bakış attığı kare de çok konuşuldu...