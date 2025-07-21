Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, yalnızca sahadaki performansıyla değil, forma satışlarıyla da kulüp tarihine geçti. Sadece iki günde 70 bin adet Yamal 10 numara forması satılarak kulüp mağazalarında rekor gelir elde edildi. Bu satışlardan yaklaşık 12 milyon Dolar gelir elde edildiği tahmin ediliyor.

REKOR KIRAN SATIŞ PERFORMANSI

Yamal’ın 10 numaralı forması, Barcelona mağazalarının tarihinde tek günde en çok satılan ürün oldu. Mağazalarda büyük yoğunluk yaşanırken bazı noktalarda stoklar tükenme noktasına geldi. Ancak kulüp yetkilileri, tüm resmi mağazalarda stokların kontrol altında olduğunu açıkladı.

170 ÜLKEYE 70 BİN FORMA

Nike, Barcelona ürünlerinin üretim ve dağıtımından sorumlu marka olarak 170 ülkeye ulaşacak şekilde 70 bin formalık ilk partiyi piyasaya sürdü. Bu partiler ortalama 2.300 formalık sevkiyatlar şeklinde dağıtıldı. İlk sevkiyattan elde edilen toplam gelir tahmini ise 12 milyon Dolar civarında.

İspanyol devinde 10 numaralı formayı daha önce Messi, Maradona, Romario, Rivaldo, Maradona, Ronaldinho ve Hagi gibi efsane isimler giymişti.

BARCELONA'DA ANLIK FORMA FİYATLARI

Çocuk versiyonu: 134 dolar

134 dolar Standart yetişkin forması: 157 dolar

157 dolar Elit versiyon (oyuncuların giydiği orijinal): 215 dolar

En çok tercih edilenler çocuk ve standart versiyonlar olurken, elit versiyon da özellikle Asyalı turistler arasında yoğun ilgi görüyor.

Nike, yüksek talebi karşılamak adına önümüzdeki aylarda yeni üretim dalgaları planladığını duyurdu. Kulüp ise stok sıkıntısı yaşanmayacağını ve lojistik süreçlerin tamamen kontrol altında olduğunu belirtti.

Barcelona’daki resmi mağazalardan birinde sadece iki günde 400’den fazla forma satıldığı belirtildi. Mağaza çalışanları yaşanan ilgiyi “tam anlamıyla çılgınlık” olarak tanımlıyor.

Bu formanın gördüğü olağanüstü ilgi, Barcelona’nın genç yıldızının küresel etkisinin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Kulübün finans departmanı, bu satışlardan son derece memnun. Lamine Yamal, sadece sahada değil, pazarlama alanında da kulübe ciddi katkı sağlayan bir marka haline gelmiş durumda.