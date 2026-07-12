2026 Dünya Kupası, adeta yıldızların turnuvası oldu. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Jude Bellingham ve Harry Kane'in birer gol makinesine dönüştüğü kupada 'dünya yıldızı' futbolcuların performansı öne çıktı. Geleceğin en büyük yıldızı olarak gösterilen 18 yaşındaki İspanyol Lamine Yamal ise 405 dakika sahada kalmasına rağmen yalnızca 1 gol atarak turnuvanın hayal kırıklıklarından oldu.

"12 SANTİMLİK FARK"

Genç yıldızın beklenenin oldukça altında kalan performansıyla ile ilgili birçok yorum yapıldı. Ancak sosyal medyada en çok öne çıkan görüşte sebep olarak 18 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa zamanda yaşadığı 'boy değişimi' gösterildi.

Barcelona formasıyla 2023 yılında ilk profesyonel maçına çıktığında 15 yaşında ve 1.71 boyunda olan Yamal, yarın (13 Temmuz 2026) 19'una basacak ve Transfermarkt verilerine göre 1.83 boyuna erişti.

Sosyal medyadaki futbolseverlerin genel kanısı ise Yamal'ın artık bir kanat oyuncusuna göre fazla uzun boylu olduğu ve eski kıvraklığını kaybettiği yönünde birleşti. Kullanıcıların çoğu, yıldız futbolcunun kısa sürede yaşadığı boy değişiminin mevcut oyun yapısına zarar verdiği görüşünü savundu.