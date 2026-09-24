İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Prof. Yaman Akdeniz'in X hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

İFÖD tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'in X hesabının "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendiği belirtildi.

İFÖD'ün X hesabından yapılan açıklamada, "İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) kurucularından Yaman Akdeniz'in X hesabı, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı" ifadelerine yer verildi.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİM'

Prof. Yaman Akdeniz de konuya ilişkin yaptığı açıklamada yeni bir X hesabı açmayacağını belirtti.

Akdeniz, erişim engeline ilişkin elinde bilgi bulunmadığını ve karara itiraz edeceğini ifade etti.