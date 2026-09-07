Sosyal medyaya düşen son görüntüler dünyayı şoka uğrattı. Brezilya’da kaydedilen ürpertici videoda, binlerce dev sürüngenin adeta bir ordu gibi sahili tamamen kapladığı görüldü. Yerel halk büyük panik yaşarken, "timsah istilası" yorumları çığ gibi büyüyor.

Güney Amerika’nın incisi Brezilya, daha önce eşi benzeri görülmemiş bir doğa olayına ve büyük bir korkuya sahne oluyor.

Sosyal medyada milyonlarca kez izlenen ve tıklanma rekorları kıran görüntülerde, ucu bucağı görünmeyen bir kumsalın tamamen dev sürüngenler tarafından işgal edildiği gözler önüne serildi.

Sahilde adım atacak yer kalmadı

Kıyı şeridine akın eden yüzlerce, hatta binlerce "kayman" (Amerika timsahı), kumların üzerinde yan yana dizilerek adeta bir duvar oluşturdu.

Görüntüleri kaydedenlerin şaşkınlık ve korku dolu sesleri videolara yansırken, bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "Doğanın insanlardan intikamı" ve "Sahili tamamen ele geçirdiler, insanlar bölgeden kaçıyor" başlıklarıyla paylaştı.

Küresel ısınma mı, kıyamet alameti mi?

Kısa sürede dünya gündemine oturan görüntüler, büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Birçok kişi bu devasa yığılmayı yaklaşan büyük bir depremin habercisi veya küresel ısınmanın yarattığı bir çılgınlık olarak yorumlarken, sahillerin artık insanlar için güvenli olmadığı iddia edildi.