Bosna Hersek'in Zavidovići kasabası yakınlarında, farklı büyüklüklerde çok sayıda taş küre bulunuyor. Bazıları küçük boyutlarda olsa da bazıları birkaç ton ağırlığa ulaşan devasa kaya kütlelerinden oluşuyor. Bugün bölgenin en sıra dışı doğal oluşumları arasında gösterilen bu taşlar, özellikle büyük örnekleri görmek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kürelerin dikkat çekmesinin en önemli nedenlerinden biri, şaşırtıcı derecede düzgün ve yuvarlak görünümleri. Podubravlje köyü yakınlarında bulunan büyük bir taş kürenin görüntüleri de zaman içinde internette yayılarak Bosna Hersek sınırlarının ötesinde tanınmasını sağladı. Ağaçların ve toprağın arasında duran devasa kaya, en çok da “Bu kadar düzgün bir şekil nasıl oluştu?” sorusuyla merak uyandırdı.

Taş kürelerin kökeni konusunda yıllar içinde farklı teoriler ortaya atıldı. Alternatif görüşleri savunan bazı kişiler, bu yapıların binlerce yıl önce insanlar tarafından şekillendirilmiş olabileceğini ve bilinmeyen ya da unutulmuş bir medeniyete ait kalıntılar olduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddiaları doğrulayan kesin bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Öte yandan, benzer küresel kaya oluşumlarının doğada kendiliğinden meydana gelebildiği biliniyor. Minerallerin ve tortuların uzun zaman içinde sertleşerek daha dayanıklı bir kütle oluşturması, çevredeki daha yumuşak kayaçların ise aşınarak ortadan kalkması sonucunda yuvarlak şekilli oluşumlar ortaya çıkabiliyor.

Bu nedenle taşların düzgün biçimde olması, tek başına insan eliyle yapıldıklarını göstermiyor. Bilimsel açıklamalarla daha gizemli teoriler arasındaki tartışma ise bölgeye yönelik ilgiyi canlı tutuyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde benzer taş kürelere rastlansa da Zavidovići yakınlarındaki Grab ob Duboki potok bölgesi, çok sayıda kürenin aynı alanda bulunmasıyla öne çıkıyor. Taşların bir bölümü, “Kamene kugle” (Taş Toplar) adı verilen parkta sergileniyor. Bölgede yaklaşık 23-24 taş kürenin bulunduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada ve turizm platformlarında paylaşılan görüntüler sayesinde bölge, geçmişte daha çok yerel ölçekte bilinen bir noktadan daha geniş bir ziyaretçi kitlesinin ilgisini çeken bir destinasyona dönüştü. Zavidovići'ye gelenler için bu sıra dışı taş oluşumları, bölgenin alışılmış turistik duraklarından farklı bir deneyim sunuyor.