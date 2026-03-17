Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanlığı’nın iftarına katılan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, muhalefete birlik çağrısı yaptı ve şu mesajları verdi:

“Yargılamaları görüyorsunuz. Hukuktan bahsetmenin imkanı yok. Kişinin avukatının haberi olmadan çarşaf çarşaf her yerde ifadeler yayınlanmaya başlıyor. Peki hukuk olmayınca ne oluyor. İşte ekonomi bu hale geliyor. Emeklileri adeta açlığa mahkum ettiler..

MİLLET FERASETLİ

Libya’dan, Cezayir’den başladı. Irak, Suriye, İran, şimdi de o Gazze’de binlerce insanı adeta imha eden, katleden İsrailliler ‘Sıra Türkiye’de’ deme cesaretini kendilerinde buluyorlar. Ben de diyorum ki; kim ne kadar harita çizerse çizsin, proje yaparsa yapsın, görmedikleri bir şey var. Türk milletinin feraseti.

Farklı farklı düşünsek de biz böyle tehlikeli pozisyonlarda mutlaka Türk milleti olarak toplumca yan yana geliriz ve direnmesini biliriz. İstiklal Harbi bunun en büyük örneğidir. Buradan ders almalılar. Her ne kadar yüz yıl geçse de o ruh hepimizin içerisinde söyleyeceğim.

MAZERETİMİZ YOK

Ayrılıkta azap var derler. Evet ayrılıkta azap var. Bizler artık bu saatten sonra kimsenin özellikle muhalefetin ülkedeki kötüye gidişi görüp yan yana gelmemenin hiçbir mazereti yok. Hani meşhur deyimdir, armudun sapı, üzümün çöpü değil. Yan yana gelmek mecburiyetindeyiz yoksa bu günlerimizi mumla arayacağız. Onun için inşallah hep beraber bir olalım, diri olalım, iri olalım diyorum.”