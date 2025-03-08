Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Gökceli-Bayat köyü kavşağında meydana gelen kazada, virajı alamayan kamyon devrildi. Olay, Ekrem Akkuş’un kullandığı Iğdır İl Özel İdaresi’ne ait kum yüklü kamyonun virajı alamayıp yan yatması sonucu gerçekleşti.
Kazanın ardından, ihbar üzerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamyonun içinde yaralanan sürücüye sağlık ekipleri, aracın camını kırarak müdahale etti. İlk müdahale sonrası sürücü, camdan çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.