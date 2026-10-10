Türkiye kıyıları açıklarında yürütülen su altı kazılarında, yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir gemi batığı keşfedildi. 42 ila 55 metre derinlikte yer alan batıkta, Antik Roma’nın ünlü devlet adamı ve hatibi Çiçero’nun yazılarında övgüyle bahsettiği dönemin üst segment seramik ürünlerinden oluşan binlerce lüks kap kacak ele geçirildi.

ÖNEMLİ BİR VERİ KAYNAĞI OLARAK ALGILANIYOR

Araştırmacılar, Rosus bölgesinden yükünü aldıktan sonra Roma’ya doğru seyreden geminin fırtınaya yakalanarak karaya oturduğunu ve battığını değerlendiriyor.

Batıkta bulunan 122 adet tabağın yanı sıra balık, çorba ve kuruyemiş sunumlarında kullanılan farklı ebatlarda çok sayıda tepsi ve kap incelenmeye alındı. Gemide ele geçirilen antik sikkeler ise batığın tarihlendirilmesinde önemli bir veri kaynağı sağladı.

ÇİÇERO MEKTUBUNDA BAHSETMİŞTİ

Çiçero’nun M.Ö. 50 yılında dostu Atticus’a yazdığı bir mektupta Rosus üretimi seramik siparişi verdiğini aktaran uzmanlar, bu bulgunun antik yazılı kaynaklar ile arkeolojik materyalleri doğrudan eşleştirmek açısından nadir bir örnek oluşturduğunu belirtti.

Ele geçen eşyaların doğrudan Çiçero’ya ait olduğuna dair bir kanıt bulunmasa da ürünlerin dönemin Roma elitine hitap eden, günümüz lüks porselen dengi nesneler olduğu ifade edildi.