Düzce’de bir kapı fabrikasında çıkan yangın, gece boyu süren çalışmaların ardından sabaha söndürüldü. Olayda 1 itfaiye eri yaralandı.
"YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI"
Merkeze bağlı Hacialiler köyü mevkisinde dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Tesisi saran alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında yaralanan 1 itfaiye eri, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ve tedaviye alındı.
Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Gece boyu süren soğutma çalışmalarının ardından yangın sabaha karşı tamamen söndürüldü.
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Tesiste oluşan hasar dronla görüntülendi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.