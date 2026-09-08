İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki şehirleri ve enerji tesislerini hedef aldı. Saldırılarda en az 73 kişi yaralandı, bölgede ağır hasar oluştu. En ağır hasarı bölgenin dev rafinerileri aldı.

Saldırılarda rafinerilerin vurulması ardından Suudi Arabistan, Yemen sınırına yakın bölgelerdeki bazı enerji operasyonlarını durdurdu. Yanan rafinerilerin dumanları ise uydular sayesinde uzaydan görüldü.

Karar sonrası petrol fiyatları baş döndürücü bir hızla yükseldi. Saldıırlar sonrası Brent petrolün varil fiyatı 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 99,10 dolara ulaştı. Brent, 100 dolara yeniden merdiven dayadı.

Bu esnada Husiler, bölgede daha büyük krizin yaşanmasına sebep olan bir taarruzu da başlattı. Abha'daki uluslararası havalimanı ve Hamis Muşayt'taki hava üssü de vuruldu.

Husilerin saldırıları, Suudi Arabistan destekli Yemen Hükümeti güçlerinin sahada ilerlemesinin ardından geldi. Bölünmüş Yemen'deki çatışmalar, dünya ekonomisinin alarm vermesine sebep oluyor.

HASAR UZAYDAN GÖRÜLDÜ

Salı günü gerçekleşen bu son eylemler, bölgede daha önce büyük bir rafinerinin kapanmasına yol açan saldırıların devamı oldu. İki hafta önce de Suudi petrol devi ARAMCO tesisleri vuruldu.

Bu saldırı sonucu oluşan hasar ise uzaydan görüldü. Açık kaynak uydu görüntüleri üzerinden son durumu takip eden uzman, uydunun termal görüntüleme araçlarıyla yangınları saptadı.

Son belirlemelere göre 3 rafineride 12'den fazla tesis hedef alındı. Bazı tesislerde ise yangınlar sürüyor. Hedef alınan rafinerilerden yükselen dumanlar ise uzaydan görülüyor.

İran destekli Husileri ise saldırıyı üslendi. Husiler gece boyunca Abha, Necran, Ekonomi Şehri ve Cizan'daki Aramco tesislerini de vurduklarını ekledi.

Saldırıların "önemli miktarda hasara" yol açtığını öne süren Husiler, Suudi Arabistan'ın yeni saldırılar düzenlemesi halinde "daha güçlü ve kapsamlı" yanıt verecekleri uyarısında bulundu.

Grup, bu operasyonun Suudi koalisyonunun son üç günde Marib, El-Beyda, El-Hudeyde, Taiz ve El-Cevf vilayetlerine gerçekleştirdiği 121 hava saldırısına misilleme olduğunu belirtti.

Husiler ayrıca, Suudi Arabistan'a ait bir hava saldırısının bir hapishaneyi vurduğunu, olayda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etti.

Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti güçleri ise bölgede ilerleyişini sürdürüyor. El Cevf bölgesine kadar ilerleyen milisler yoğun Husi direnişiyle karşı karşıya kaldı.

Yaşanan son saldırılardan sonra devam eden taarruz, enerji tesislerine saldırıların devamı gelebileceği ve tesislerinin üretiminin uzun süre durabileceği endişeni artırdı.