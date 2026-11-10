Kaza, saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne giden Bozdağ’ın kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen TIR’ın dorsesinden alevler yükseldi. Yangını fark eden Bozdağ, aracı durdurup indi. HAYATINI KAYBETTİ Bu sırada Fevzi D.’nin (33) kullandığı 33 BNJ 07 plakalı TIR, Bozdağ’a çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bozdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bozdağ’ın cenazesi, incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Fevzi D. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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